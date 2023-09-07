Буданова підвищили у званні – це стало визнанням його заслуг під час війни. А вона ж іще не закінчилася!

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Зеленський видав наказ

Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України,

– ідеться на сайті президента.

Останнє, найвище військове звання після генерал-лейтенанта – генерал. Генерал-майора Буданов отримав торік. Він є наймолодшим очільником ГУР і повним кавалером ордена "За мужність", а також одним із найвпливовіших офіцерів. Він виконував завдання в зоні АТО/ООС і тричі був поранений, зокрема пораненням пояснює те, як тримає праву руку.

В одному з інтерв'ю про його призначення головою розвідки згадували так: у колах розвідників Буданов був легендою, тож коли Зеленський 2020 року призначив його головою ГУР, офіцери зрозуміли, що президент зможе захистити державу.

Шалена популярність Буданова

З початком війни голова розвідки зруйнував стереотипи – Буданов часто коментує поточні події і охоче дає інтерв’ю. Така публічність, за його словами, свідома, хоч і за неї прилітає критика, мовляв, розвідник має бути в тіні.

Якщо раніше Буданов був відомий своїми прогнозами, що справджувалися, то потім став справжнім крашем. Українці обговорюють його зачіску, коментують його незворушний вираз обличчя і намагаються відтворити фірмовий сміх. У мережі дуже багато мемів і жартівливих тіктоків із цитатами з його інтерв'ю.

6 вересня Нацбанк випустив монету до Дня ГУР – її не було вже ввечері. Також з'явився класний ролик, де на слова присяги Кирила Буданова накладено крики росіян "Ета беспілотнік, а-а-а!" Там Буданов у парадній формі та в масці, бо на момент його призначення головою ГУР ще був коронавірус.

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Привітання з днем воєнної розвідки