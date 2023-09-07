Під час війни багато українців почали цікавитися роботою наших служб. Головне управління розвідки часто тішить нас хорошими новинами, зокрема повідомленнями про успішні унікальні операції.

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Привітання зі святом від вищого військово-політичного кервіництва

Професійні. Сміливі. Непомітні для ворога. З вами Україна завжди на кілька кроків попереду. Дякую за кожен результат! З Днем воєнної розвідки України!

– написав Володимир Зеленський.

Також президент виклав красиві світлини, де зображено розвідників, – звісно, там не видно їхніх облич у цілях безпеки.

Українські розвідники / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Фото містить тег #працюєГУР, а внизу допису є тег #ШеврониГероїв. Як відомо, на шевроні ГУР зображено сову, що протикає мечем карту Росії, а підпис латиною Sapiens dominabitur astris перекладається як "Мудрий пануватиме над зірками".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав розвідників зі святом.

Вітаю бойових побратимів – воїнів-розвідників та усіх причетних з професійним святом! Про більшість успішних операцій розвідки не прийнято розповідати публічно. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен. Вони часто ходять по лезу. Діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника,

– підкреслив він.

Привітання від Валерія Залужного: дивіться відео

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Український парадокс