Хотя мероприятие публично не анонсировали из соображений безопасности, участие в нем приняли сотни местных жителей и гостей города, информирует 24 Канал. Они начали собираться еще за несколько часов до мероприятия. Встречал президента мэр Львова Андрей Садовый.

Обратите внимание Зеленский прибыл во Львов

Мероприятие проходит у памятника Тарасу Шевченку. Началось событие с торжественной молитвы за Украину, ее воинов и предстоящую победу.

Важно! Ранее Зеленский показал мощное видео с командующими до 500 дней полномасштабного вторжения. Участие в нем приняли, в частности, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР МО Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк. Президент подчеркнул, что ни один из этих дней не был днем слабости. Украинский лидер поблагодарил героев, обороняющих Украину. Украинские герои обязательно освободят от российских захватчиков каждый населенный пункт. Туда вернется украинский флаг, а также безопасность для всех местных жителей.

Также, находясь во Львове, Зеленский назначил Александра Пивненко командующим Нацгвардией.

Спасибо украинским защитникам и защитницам!