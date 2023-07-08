Хотя мероприятие публично не анонсировали из соображений безопасности, участие в нем приняли сотни местных жителей и гостей города, информирует 24 Канал. Они начали собираться еще за несколько часов до мероприятия. Встречал президента мэр Львова Андрей Садовый.

Обратите внимание Зеленский прибыл во Львов

Мероприятие проходит у памятника Тарасу Шевченку. Началось событие с торжественной молитвы за Украину, ее воинов и предстоящую победу.

Также, находясь во Львове, Зеленский назначил Александра Пивненко командующим Нацгвардией.