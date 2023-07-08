Владимир Зеленский 8 июля опубликовал мощное видео. Президент подчеркнул, что полномасштабная война длится уже 500 дней, и ни один из них не был днем слабости.

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500 дней полномасштабной войны. И ни дня слабости. Спасибо всем, кто сражается ради свободы и независимости Украины,

– подчеркнул Зеленский.

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Зеленский посетил остров Змеиный

В 500-й день полномасштабного вторжения Зеленский и Андрей Ермак посетили остров Змеиный. Там они почтили героев, оборонявших остров ценой собственных жизней.

Остров Змеиный российские захватчики атаковали еще 24 февраля. Тогда враг пытался запугать героев и предлагал им сдаться. Тогда же украинский герой сказал легендарную фразу о "русском военном корабле".

Зеленский подчеркнул, что он благодарен всем, кто сражался на Змеином против российских захватчиков. Украинский лидер подчеркнул: битва на острове была одной из важнейших за время полномасштабного вторжения.