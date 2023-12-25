Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его мнению, выражаясь в такой эксцентричный способ, Орбан сыграет со своим венгерским электоратом.
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Что будет у Орбана от встречи с Зеленским
Не так давно на встрече Совета ЕС Орбан получил публичную "пощечину", когда ему с предложили выйти из зала заседаний на время голосования. После этого венгерский премьер не мог вернуться в Будапешт без какой-либо маленькой "победы", которой стало блокирование 50-миллиардной помощи Украине.
"Сейчас Орбану нужно показать, что он готов к переговорам и не является "троянским конем Путина" в Европейском союзе", – убежден политолог.
Кроме того, чем чаще Орбан будет вести себя адекватно, тем меньше он будет провоцировать ЕС к пересмотру правил голосования с необходимостью единогласности. Если венгерский премьер не будет создавать проблем своим вето, нынешний статус-кво не будет настолько недееспособным. Поэтому проведение переговоров между Украиной и Венгрией в Брюсселе вероятнее всего воспримут как хороший знак.
Эта встреча гораздо больше нужна самому Орбану, чем Зеленскому. А своей фразой "о чем говорить?" он пытается показать, что все наоборот,
– объяснил Буряченко.
Впрочем, по итогам этих переговоров у Орбана может появиться "внутренний повод" согласиться на выделение Украине 50 миллиардов долларов, в которых очень нуждается Украина. Это нормально воспринялось бы венгерским эстеблишментом, ведь в таком случае эта договоренность была бы достигнута в личных переговорах двух глав стран, а не под давлением ЕС.
Соответственно если переговоры между Зеленским и Орбаном пройдут продуктивно, от них вполне могут выиграть обе стороны.
У ЕС есть запасной план по 50 миллиардам для Украины
- Брюссель запланировал создать фонд Украины, в рамках которого в течение следующих 4 лет Киеву предоставят 50 миллиардов евро. Эти деньги, в частности, важны для наполнения украинского бюджета во время войны.
- Но даже если вето Орбана в этом вопросе не преодолеют, другие страны готовы наполнить этот фонд из собственных внутренних средств, обойдя таким образом требование консенсусного решения. Но ни страны ЕС, ни сам Орбан, вероятно, не хотели бы, чтоб такой сценарий был реализован, потому что он еще больше отдалит Венгрию от объединенной Европы.
- В связи с этим в Будапеште уже выдвинули свои условия, при которых они согласятся поддержать решение о создании Украинского фонда. Для этого венгерские политики требуют размораживания еще 20 миллиардов евро в дополнение к предыдущим 10, полученным Орбаном перед заседанием Совета ЕС.