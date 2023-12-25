Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его мнению, выражаясь в такой эксцентричный способ, Орбан сыграет со своим венгерским электоратом.

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Что будет у Орбана от встречи с Зеленским

Не так давно на встрече Совета ЕС Орбан получил публичную "пощечину", когда ему с предложили выйти из зала заседаний на время голосования. После этого венгерский премьер не мог вернуться в Будапешт без какой-либо маленькой "победы", которой стало блокирование 50-миллиардной помощи Украине.

"Сейчас Орбану нужно показать, что он готов к переговорам и не является "троянским конем Путина" в Европейском союзе", – убежден политолог.

Кроме того, чем чаще Орбан будет вести себя адекватно, тем меньше он будет провоцировать ЕС к пересмотру правил голосования с необходимостью единогласности. Если венгерский премьер не будет создавать проблем своим вето, нынешний статус-кво не будет настолько недееспособным. Поэтому проведение переговоров между Украиной и Венгрией в Брюсселе вероятнее всего воспримут как хороший знак.

Эта встреча гораздо больше нужна самому Орбану, чем Зеленскому. А своей фразой "о чем говорить?" он пытается показать, что все наоборот,

– объяснил Буряченко.

Впрочем, по итогам этих переговоров у Орбана может появиться "внутренний повод" согласиться на выделение Украине 50 миллиардов долларов, в которых очень нуждается Украина. Это нормально воспринялось бы венгерским эстеблишментом, ведь в таком случае эта договоренность была бы достигнута в личных переговорах двух глав стран, а не под давлением ЕС.

Соответственно если переговоры между Зеленским и Орбаном пройдут продуктивно, от них вполне могут выиграть обе стороны.

У ЕС есть запасной план по 50 миллиардам для Украины