Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. На його думку, висловлюючись в такий ексцентричний спосіб, Орбан заграє зі своїм угорським електоратом.

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Що матиме Орбан від зустрічі із Зеленським

Не так давно на зустрічі Ради ЄС Орбан отримав публічного "ляпаса", коли йому запропонували вийти із зали засідань на час голосування. Після цього угорський прем'єр не міг повернутися до Будапешту без хоч якоїсь маленької "перемоги", якою стало блокування 50-мільярдної допомоги Україні.

"Зараз Орбану потрібно показати, що він готовий до перемовин і не є "троянським конем Путіна" в Європейському союзі", – переконаний політолог.

Крім того, що частіше Орбан поводитиметься адекватно, то менше він провокуватиме ЄС до перегляду правил голосування з його вимогою одностайності. Якщо угорський прем'єр не створюватиме проблем своїм вето, теперішній статус-кво не виглядатиме вкрай недієздатним. Тому проведення переговорів між Україною та Угорщиною в Брюсселі, найімовірніше, сприймуть як добрий знак.

Ця зустріч набагато більше потрібна самому Орбану, аніж Зеленському. А своєю фразою "про що говорити?" він намагається показати, що все навпаки,

– пояснив Буряченко.

Втім, за підсумками цих перемовин у Орбана може з'явитися "внутрішній привід" погодитись на виділення Україні 50 мільярдів доларів, яких дуже потребує Україна. Це б нормально сприйнялось угорським естеблішментом, адже в такому випадку ця домовленість була б досягнута в особистих переговорах двох очільників країн, а не під тиском ЄС.

Відповідно, якщо перемовини між Зеленським та Орбаном пройдуть продуктивно, від них цілком можуть виграти обидві сторони.

У ЄС є запасний план щодо 50 мільярдів для України