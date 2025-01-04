Виплату коштів Угорщині заморозили через звинувачення у корупції. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа сказав 24 Каналу, чи може тепер прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наперекір рішенню ЄС ще більше вставляв палки в колеса важливих для України рішень.

Читайте також Політтехнолог сказав, як в ЄС нейтралізують "друзів Путіна"

До чого Орбан довів Угорщину

Уряд Віктора Орбана 31 грудня втратив право на допомогу Європейського Союзу Угорщині у розмірі близько 1 мільярда євро. Виплату коштів заблокували через звинувачення у корупції, зокрема порушенні правил державних закупівель, а також через відсутність контролю та прозорості.

Голова угорської громади Києва та Київської області наголосив, що корупція – один з найбільших викликів сьогоднішньої Угорщини. Тож Європейський Союз не даремно відкликав 1 мільярд євро. Крім цього, через різноманітні порушення повністю заморожено 19 мільярдів євро.

Все через те, що елементарно Орбан та його влада не можуть зробити звіт, куди ж витрачені кошти, надані Євросоюзом. Кошти, що надавав ЄС, пішли не на благо народу Угорщини, а в кишені так званих олігархів Орбана,

– зауважив Томпа.

З його слів, на сьогодні один з близьких друзів Орбана є однією з найбагатших людей в Європі. Хоча не так давно він взагалі пас задніх, не маючи навіть нормальної освіти.

"От до чого Орбан довів країну та угорців. Я уже не кажу про його втручання у внутрішні справи інших країн, зокрема України. Він довгий час видавав себе за миротворця. Він негідник, який використовував Україну виключно у своїх корисливих цілях", – мовив голова угорської громади Києва та Київської області.

Чи може Орбан відіграватися на українцях через рішення ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини своїми рішеннями та діями неодноразово шкодив Україні. Зокрема, перешкоджає вступу нашої країни у Євросоюз. До того ж впродовж повномасштабного вторгнення Орбан часто вдавався до шантажу. Наприклад, просив не накладати санкції на російських воєнних злочинців в обмін на свій голос, який був вирішальним для ухвалення певних рішень.

Тібор Томпа припустив, чи може угорський політик зганяти зло на українцях через рішення ЄС.

Ще гірше далі вже нікуди. Орбан уже давно приєднався до так званої "Осі зла". На сьогодні влада Орбана фактично перетворила Угорщину на Північну Корею в Європі. Я думаю, що найближчим часом Орбан взагалі не зможе брати участь у заходах в ЄС поки не відзвітує за витрачені кошти,

– додав голова угорської громади Києва та Київської області.

До слова, Польща не запросила посла Угорщини на церемонію початку свого головування в ЄС через надання політичного притулку польському депутату. На церемонії не буде й Віктора Орбана. Угорська влада образилася та "рішуче" засудила такий вчинок, заявивши, що це "жалюгідно і по-дитячому".