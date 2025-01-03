Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. На заході також не буде прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Чому Угорщину не запросили на церемонію початку головування Польщі в ЄС

Заступниця польського міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька повідомила, що Польща вирішила не запрошувати угорського посла на захід, присвячений початку її головування в Європейському Союзі, що відбудеться в п’ятницю.

Причиною цього стало те, що Угорщина надала притулок депутату від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчину Романовському.

Як уточнила Собков'як-Чарнецька, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не отримав запрошення на церемонію, яка відбудеться у Великому театрі Варшави.

Коли ми запрошували гостей на наш захід майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з Романовським міністр закордонних справ Сікорський вирішив, що посол Угорщини не є бажаним гостем у театрі сьогодні,

– зазначила вона.

На церемонії, присвяченій початку головування Польщі в ЄС, з промовами виступлять прем'єр-міністр Дональд Туск та президент Європейської ради Антоніу Кошта.