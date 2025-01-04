Выплату средств Венгрии заморозили из-за обвинений в коррупции. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа сказал 24 Каналу, может ли теперь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наперекор решению ЕС еще больше вставлял палки в колеса важных для Украины решений.

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До чего Орбан довел Венгрию

Правительство Виктора Орбана 31 декабря потеряло право на помощь Европейского Союза Венгрии в размере около 1 миллиарда евро. Выплату средств заблокировали из-за обвинений в коррупции, в частности нарушении правил государственных закупок, а также из-за отсутствия контроля и прозрачности.

Председатель венгерской общины Киева и Киевской области отметил, что коррупция – один из крупнейших вызовов сегодняшней Венгрии. Поэтому Европейский Союз не зря отозвал 1 миллиард евро. Кроме этого, из-за различных нарушений полностью заморожено 19 миллиардов евро.

Все потому, что элементарно Орбан и его власть не могут сделать отчет, куда же потрачены средства, предоставленные Евросоюзом. Средства, что предоставлял ЕС, пошли не на благо народа Венгрии, а в карманы так называемых олигархов Орбана,

– отметил Томпа.

По его словам, на сегодня один из близких друзей Орбана является одним из самых богатых людей в Европе. Хотя не так давно он вообще пас задних, не имея даже нормального образования.

"Вот до чего Орбан довел страну и венгров. Я уже не говорю о его вмешательстве во внутренние дела других стран, в частности Украины. Он долгое время выдавал себя за миротворца. Он негодяй, который использовал Украину исключительно в своих корыстных целях", – сказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

Может ли Орбан отыгрываться на украинцах из-за решения ЕС

Премьер-министр Венгрии своими решениями и действиями неоднократно вредил Украине. В частности, препятствует вступлению нашей страны в Евросоюз. К тому же в течение полномасштабного вторжения Орбан часто прибегал к шантажу. Например, просил не накладывать санкции на российских военных преступников в обмен на свой голос, который был решающим для принятия определенных решений.

Тибор Томпа предположил, может ли венгерский политик сгонять зло на украинцах из-за решения ЕС.

Еще хуже дальше уже некуда. Орбан уже давно присоединился к так называемой "Оси зла". На сегодня власть Орбана фактически превратила Венгрию в Северную Корею в Европе. Я думаю, что в ближайшее время Орбан вообще не сможет участвовать в мероприятиях в ЕС пока не отчитается за потраченные средства,

– добавил председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

К слову, Польша не пригласила посла Венгрии на церемонию начала своего председательства в ЕС из-за предоставления политического убежища польскому депутату. На церемонии не будет и Виктора Орбана. Венгерские власти обиделись и "решительно" осудила такой поступок, заявив, что это "жалко и по-детски".