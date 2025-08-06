Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Когда и о чем снова будут говорить Зеленский и Трамп?

Хотя дата потенциального разговора не известна, но известна его тема.

Ожидается, что Трамп поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным, сообщил источник,

– написал корреспондент Axios Барак Равид.

Украинские СМИ пишут, что разговор состоится по итогам визита Стива Уиткоффа в Москву.

Западные медиа связывают будущие санкции против России с результатами поездки Уиткоффа. Они отметили, что Трамп будет разъярен, если Уиткофф вернется ни с чем.