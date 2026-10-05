О подготовке таких дипломатических шагов сообщил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с польским премьер-министром Дональдом Туском 5 октября. Президент отметил, что с украинской стороны нет никаких препятствий для контактов. Однако ключевым условием является то, чтобы американские партнеры должным образом подготовились и обеспечили готовность россиян к диалогу.

О чем еще говорили лидеры

Помимо дипломатических инициатив, политики затронули чувствительные вопросы безопасности и подготовки украинской энергосистемы к холодам.

Поскольку не все детали можно безопасно обсуждать по телефону, Зеленский и Туск договорились встретиться лично в ближайшее время.

Глава государства также поблагодарил Польшу за солидарность и постоянную помощь в условиях, когда Россия ежедневно выбирает путь эскалации вместо мира.

Только объединенными силами всех в Европе можно остановить Россию и не дать этой больной войне пойти дальше,

– отметил Зеленский.

К слову, польское правительство серьезно обеспокоено приближением российских атак к своим границам. Как заявил Дональд Туск, из-за агрессивного поведения Кремля Польшу ждут очень сложные недели и месяцы, а польская авиация вынуждена регулярно подниматься в небо для защиты воздушного пространства.