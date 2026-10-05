Про підготовку таких дипломатичних кроків повідомив Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з польським прем'єром Дональдом Туском 5 жовтня. Президент зазначив, що з українського боку немає жодних перешкод для контактів. Проте ключовою умовою є те, щоб американські партнери належно підготувалися та забезпечили готовність росіян до діалогу.

Про що ще говорили лідери

Окрім дипломатичних ініціатив, політики торкнулися чутливих питань безпеки та підготовки української енергомережі до холодів.

Оскільки не всі деталі можна безпечно обговорювати телефоном, Зеленський та Туск домовилися зустрітися особисто найближчим часом.

Глава держави також подякував Польщі за солідарність та постійну допомогу в умовах, коли Росія щодня обирає шлях ескалації замість миру.

Тільки об'єднаною силою всіх у Європі можна зупинити Росію і не дати цій хворій війні піти далі,

– зазначив Зеленський.

До слова, польський уряд серйозно стурбований наближенням російських атак до своїх кордонів. Як заявляв Дональд Туск, через агресивну поведінку Кремля на Польщу чекають дуже складні тижні та місяці, а польська авіація змушена регулярно підніматися в небо для захисту повітряного простору.