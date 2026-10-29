"За беспрецедентную самоотдачу": немецкая земля Гессен наградит Зеленского высшей наградой

Об этом говорится в заявлении пресс-службы канцелярии Гессена.

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Что говорят в Гессене о награде для Зеленского и украинцев?

Торжественная церемония традиционно состоится в Висбадене в рамках празднования Дня конституции региона.

Глава немецкого правительства подчеркнул роль украинского руководства в организации сопротивления агрессору непосредственно из столицы государства.

Я очень горжусь тем, что имею честь наградить президента Зеленского медалью имени Вильгельма Лейшнера за его беспрецедентную самоотдачу. С самого начала российской агрессивной войны против Украины президент Зеленский выдающимся образом прилагал усилия для защиты своей страны и ее демократического строя– сказал Борис Райн.

По словам главы правительства земли Гессен, решение координировать оборону из Киева подтвердило государственное единство Украины в критический момент и показало важность личной смелости лидера.

Райн также отметил, что эта награда одновременно адресована всему украинскому народу, который почти пять лет защищает жизнь граждан, свободу и европейские ценности.

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Символ солидарности и международного права

Немецкий чиновник подчеркнул дипломатические усилия украинских властей, которые консолидировали международную поддержку вокруг верховенства права и суверенитета независимых государств.

Райн назвал награждение Зеленского еще одним весомым свидетельством солидарности с Украиной.

По его словам, федеральная земля продолжает поддерживать украинцев в борьбе за защиту своего государства и европейских ценностей, демонстрируя общую позицию относительно недопустимости определения судьбы стран с помощью военной агрессии.