"За безпрецедентну самовіддачу": німецька земля Гессен нагородить Зеленського найвищою відзнакою

Про це йдеться у заяві пресслужби канцелярії Гессена.

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Що кажуть у Гессені про нагороду для Зеленського та українців?

Урочиста церемонія традиційно відбудеться у Вісбадені під час святкування Дня конституції регіону.

Глава німецького уряду наголосив на ролі українського керівництва в організації спротиву агресору безпосередньо зі столиці держави.

Я дуже пишаюся тим, що маю честь нагородити президента Зеленського медаллю імені Вільгельма Лейшнера за його безпрецедентну самовіддачу. Від початку російської загарбницької війни проти України президент Зеленський видатним чином докладав зусиль для захисту своєї країни та її демократичного ладу– сказав Боріс Райн.

За словами очільника уряду землі Гессен, рішення координувати оборону з Києва підтвердило державну єдність України в критичний момент та показало важливість особистої сміливості лідера.

Райн також зауважив, що відзнака водночас спрямована всьому українському народу, який майже п'ять років захищає життя громадян, свободу та європейські цінності.

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Символ солідарності та міжнародного права

Німецький посадовець підкреслив дипломатичні зусилля української влади, які консолідували міжнародну підтримку навколо верховенства права та суверенітету незалежних держав.

Райн назвав нагородження Зеленського ще одним потужним свідченням солідарності з Україною.

За його словами, федеральна земля продовжує підтримувати українців у боротьбі за захист своєї держави та європейських цінностей, демонструючи спільну позицію щодо неприпустимості визначення долі країн за допомогою військової агресії.