Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского итальянскому телеканалу RaiNews24.

К теме Зеленский после "Рамштайн" прилетел в Италию и встретился с Мелони

Зеленский ждет визита Маттареллы в Украину

Глава нашего государства рассказал, что встретился с президентом Италии. Отметил, он очень позитивный.

Я ему сказал, что уже пора приехать в Украину. Потому что последний раз президент Италии был в Украине 25 лет назад – это четверть века. Я думаю, что было бы неплохо,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметил, сейчас особенно речь идет о подготовке конференции по реконструкции. Подчеркнул, это важный аспект, на фундаменте которого лидеры могли бы встречаться и проговаривать в Украине следующие шаги.

Президент подчеркнул, важно, что Италия поддерживает Украину с начала войны и делала это постоянно. Добавил, сейчас чиновники поддержали уже 10-й пакет.

Украинский лидер поблагодарил весь народ Италии. Также президент отметил очень серьезную гуманитарную поддержку.

"Мы благодарны за это, особенно сейчас, когда происходят ракетные удары по нашей энергетической системе. Для нас важно союзничество партнеров, которые дают возможность нашим детям ходить в школу, защищают энергетическую систему. Мы благодарим Италию", – отметил Зеленский.