Об этом пишет 24 Канал. Там украинский лидер планирует провести ряд встреч.
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Що відомо про поїздку Зеленського в Італію
Представитель украинского президента Сергей Никифоров сообщил журналистам "Европейской правды", что у Владимира Зеленского запланирована встреча по прибытии с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Они должны встретиться именно 9 января.
Зеленский прилетел в Италию 9 января: смотрите видео
На следующий день у президента Украины запланирована встреча с его итальянским коллегой Серджо Матареллой.
Никифоров рассказал журналистам, что среди тем, которые Зеленский будет обсуждать в Италии, будут:
- оборонная поддержка Украины;
- Международная конференция по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Италии летом 2025 года:
- координация международных усилий для достижения мира:
- евроатлантическая интеграция.
Также одна из тем будет посвящена обсуждению сотрудничества в рамках G7 по санкциям против России.