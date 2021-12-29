Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 28 декабря. Документ уже опубликовали на сайте Офиса Президента.
Ранее Зеленский объявил о старте "Большой стройки" на Укрзализныце
Что изменилось после указа Зеленского
Состав координационного совета изменили впервые после его создания в июне 2020 года. Несколько человек, которые тогда вошли во вновь созданный орган, уже ушли в отставку. Поэтому новым указом их вывели из состава Совета, зато ввели туда их преемников. Кроме того, из списка членов совета исчез Сергей Трофимов, первый заместитель главы ОП.
Кто вошел в новый состав Совета:
- Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса Президента, руководитель Координационного совета;
- Ярослав Козачок – гендиректор Директората по вопросам региональной политики ОП (заменил Ольгу Бугай);
- Наталья Козловская – заместитель министра развития общин и территорий;
- Александр Кубраков – министр инфраструктуры (заменил Владислава Криклия);
- Евгений Кузькин – глава Государственного агентства автомобильных дорог;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения (заменил Максима Степанова);
- Михаил Подоляк – советник главы ОП;
- Елена Симоненко – советник заместителя главы ОП;
- Юлия Соколовская – заместитель главы ОП;
- Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий Украины.
Зеленский похвастался достижениями
Накануне президент Зеленский выступил на всеукраинском форуме "Большая стройка: дороги и мосты". Там он заявил, что благодаря национальной программе за 2 года удалось обновить и построить более 14 тысяч километров автомобильных дорог. Далее в рамках программы планируют реализовывать проекты модернизации международных пунктов пропуска. Глава государства отметил, что годами в Украине ограничивалось право граждан на свободу передвижения. Мол, этому мешали разбитые пути и разрушенные мосты.