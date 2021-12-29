Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 28 декабря. Документ уже опубликовали на сайте Офиса Президента.

Ранее Зеленский объявил о старте "Большой стройки" на Укрзализныце

Что изменилось после указа Зеленского

Состав координационного совета изменили впервые после его создания в июне 2020 года. Несколько человек, которые тогда вошли во вновь созданный орган, уже ушли в отставку. Поэтому новым указом их вывели из состава Совета, зато ввели туда их преемников. Кроме того, из списка членов совета исчез Сергей Трофимов, первый заместитель главы ОП.

Кто вошел в новый состав Совета:

Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса Президента, руководитель Координационного совета;

Ярослав Козачок – гендиректор Директората по вопросам региональной политики ОП (заменил Ольгу Бугай);

Наталья Козловская – заместитель министра развития общин и территорий;

Александр Кубраков – министр инфраструктуры (заменил Владислава Криклия);

Евгений Кузькин – глава Государственного агентства автомобильных дорог;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения (заменил Максима Степанова);

Михаил Подоляк – советник главы ОП;

Елена Симоненко – советник заместителя главы ОП;

Юлия Соколовская – заместитель главы ОП;

Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий Украины.

Зеленский похвастался достижениями

Накануне президент Зеленский выступил на всеукраинском форуме "Большая стройка: дороги и мосты". Там он заявил, что благодаря национальной программе за 2 года удалось обновить и построить более 14 тысяч километров автомобильных дорог. Далее в рамках программы планируют реализовывать проекты модернизации международных пунктов пропуска. Глава государства отметил, что годами в Украине ограничивалось право граждан на свободу передвижения. Мол, этому мешали разбитые пути и разрушенные мосты.