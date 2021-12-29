Відповідний указ глава держави підписав у вівторок, 28 грудня. Документ вже опублікували на сайті Офісу Президента.

Раніше Зеленський оголосив про старт "Великого будівництва" на Укрзалізниці

Що змінилося після указу Зеленського

Склад координаційної ради змінили вперше після її створення у червні 2020 року. Кілька людей, які тоді увійшли до новоствореного органу, вже пішли у відставку. Тож новим указом їх вивели зі складу Ради, натомість ввели туди їхніх наступників. Крім того, зі списку членів ради зник Сергій Трофімов, перший заступник очільника ОП.

Хто увійшов до нового складу Ради:

Кирило Тимошенко – заступник глави Офісу Президента, керівник Координаційної ради;

заступник глави Офісу Президента, керівник Координаційної ради; Ярослав Козачок – гендиректор Директорату з питань регіональної політики ОП (замінив Ольгу Бугай);

Наталія Козловська – заступниця міністра розвитку громад та територій;

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури (замінив Владислава Криклія);

Євген Кузькін – голова Державного агентства автомобільних доріг;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я (замінив Максима Степанова);

Михайло Подоляк – радник глави ОП;

Олена Сімоненко – радник заступника глави ОП;

Юлія Соколовська – заступниця глави ОП;

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад та територій України.

Зеленський похвалився досягненнями

Напередодні президент Зеленський виступив на всеукраїнському форумі "Велике будівництво: дороги і мости". Там він заявив, що завдяки національній програмі за 2 роки вдалося оновити й побудувати понад 14 тисяч кілометрів автомобільних доріг. Далі у межах програми планують реалізовувати проєкти модернізації міжнародних пунктів пропуску. Глава держави відзначив, що роками в Україні обмежувалося право громадян на свободу пересування. Мовляв, цьому заважили розбитті шляхи та зруйновані мости.