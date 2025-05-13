Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ №304/2025 на сайте президента.

Смотрите также Зеленский назначил новых глав Сумской, Луганской ОГА и уволил начальника Херсонской МВА

Изменения в составе Ставки

Президент вывел из состава Ставки бывшего первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.

Соответствующее решение было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский подписал указ в понедельник, 12 мая.

"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего И.Гаврилюка. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в документе.

Напомним, месяц назад генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии "Суспільному" заявил, что по собственному желанию покидает пост первого заместителя министра обороны Украины, которую он занимал с мая прошлого года.

Кабмин 18 апреля уволил Гаврилюка с должности первого заместителя главы Минобороны Украины.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что после увольнения с должности первого заместителя Гаврилюк остается частью команды Минобороны и будет иметь новую сферу ответственности.