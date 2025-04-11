Других деталей о своем решении Гаврилюк не рассказал, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно

Иван Гаврилюк ранее являлся советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

С апреля по август 2022 года Гаврилюк был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.

Кстати, недавно Иван Гаврилюк сообщил, что Минобороны планирует объединить Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) после завершения военного положения.Руководителем объединенного агентства рассматривают руководителя АОЗ Арсена Жумадилова, который согласился возглавить агентство после завершения контракта Марины Безруковой с 1 февраля 2025 года.