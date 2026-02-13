"Это никогда не бывает случайно": МИД объяснил резкие заявления Зеленского в сторону Европы

С 13 по 15 февраля в Мюнхене состоится ежегодная конференция по безопасности. Ожидается, что на ней выступит президент Зеленский. Украинский лидер может снова занять резкую позицию в отношении Европы, как это было и в Давосе

Его речь в Давосе произвела определенный фурор. В ней Зеленский сокрушительно критиковал Европу за ее нерешительность и бездействие. Президент указывал на то, что европейцы не могут защитить свои ценности и запаздывают с реальными действиями. Почему украинский лидер выбрал именно такую риторику, объяснил спикер МИД Георгий Тихий в интервью 24 Каналу.

Почему Зеленский делает резкие заявления в сторону Европы?

По словам дипломата, Зеленский подобной речью пытается "убить двух зайцев" – заставить медиа обсуждать его слова и одновременно реально повлиять на позицию партнеров.

Тихий отметил, что именно медийная среда часто формирует позиции общества. По его словам, сигналы, которые направляет президент в своих выступлениях, никогда не являются случайными, а является частью продуманной стратегии, направленной на ускорение необходимых для Украины решений.

Он отметил, что иногда глава государства может звучать резко и твердо, однако это обусловлено условиями, в которых находится страна – войной, постоянными баллистическими обстрелами и атаками на энергетическую инфраструктуру, из-за чего сотни тысяч людей остаются без тепла и воды.

Тихий также объяснил, что целью выступления в Давосе, а также, вероятно, заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности – побудить европейских партнеров к немедленным действиям, которые необходимы не только Украине, но и им самим. Он подчеркнул, что российская угроза касается не только Украины, но и непосредственно стран Европы и всего евроатлантического пространства, включая США.

Кроме того, дипломат обратил внимание на темпы наращивания российской оборонной промышленности, заметив, что это очевидно рассчитано не только на войну против Украины.

По его словам, санкции вводятся не просто как поддержка Украины, а как предохранитель, чтобы в будущем российские ракеты, "Шахеды" и другое оружие не были направлены против самих партнеров.

Что известно о резком выступлении Зеленского в Давосе?