"Це ніколи не буває випадково": МЗС пояснив різкі заяви Зеленського в бік Європи
- Президент Зеленський робить різкі заяви, щоб вплинути на позицію європейських партнерів, зокрема щодо прискорення необхідних рішень для України.
- Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що ці заяви є частиною продуманої стратегії.
З 13 по 15 лютого в Мюнхені відбудеться щорічна безпекова конференція. Очікується, що на ній виступить президент Зеленський. Український лідер може знову зайняти різку позицію щодо Європи, як це було і в Давосі
Його промова в Давосі спричинила певний фурор. У ній Зеленський нищівно критикував Європу за її нерішучість і бездіяльність. Президент вказував на те, що європейці не можуть захистити свої цінності та запізнюються з реальними діями. Чому український лідер обрав саме таку риторику, пояснив речник МЗС Георгій Тихий в інтерв'ю 24 Каналу.
Чому Зеленський робить різкі заяви в бік Європи?
За словами дипломата, Зеленський подібною промовою намагається "вбити двох зайців" – змусити медіа обговорювати його слова та водночас реально повпливати на позицію партнерів.
Тихий зазначив, що саме медійне середовище часто формує позиції суспільства. За його словами, сигнали, які надсилає президент у своїх виступах, ніколи не є випадковими, а є частиною продуманої стратегії, спрямованої на пришвидшення необхідних для України рішень.
Він наголосив, що іноді глава держави може звучати різко й твердо, однак це зумовлено умовами, в яких перебуває країна – війною, постійними балістичними обстрілами та атаками на енергетичну інфраструктуру, через що сотні тисяч людей залишаються без тепла та води.
Тихий також пояснив, що метою виступу в Давосі, а також, ймовірно, заяв на Мюнхенській безпековій конференції – спонукати європейських партнерів до негайних дій, які необхідні не лише Україні, а й їм самим. Він підкреслив, що російська загроза стосується не тільки України, а й безпосередньо країн Європи та всього євроатлантичного простору, включно зі США.
Крім того, дипломат звернув увагу на темпи нарощування російської оборонної промисловості, зауваживши, що це очевидно розраховано не лише на війну проти України.
За його словами, санкції запроваджуються не просто як підтримка України, а як запобіжник, щоб у майбутньому російські ракети, "Шахеди" та інша зброя не були спрямовані проти самих партнерів.
Що відомо про різкий виступ Зеленського у Давосі?
Президент Зеленський пояснив свою критику Європи. Він наголосив, що коли публічно говорить про затримки з постачанням озброєння, то не звинувачує когось, а просто описує реальну ситуацію, в якій перебуває Україна. Глава держави поясни, що США не передають ракети безкоштовно – їх закуповують за кошти, зокрема європейські. Якщо фінансування надходить із затримками, відповідно затримуються і поставки.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розкритикував заяви президента Зеленського, натякнувши, що той невдячний. Таяні наголосив, що ЄС зробив усе можливе для збереження незалежності України.
Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу назвав три швидкі наслідки промови Зеленського у Давосі. Це затримання російського танкера в Середземному морі, оголошення про фінансування спецтрибуналу проти російського політичного керівництва, заява прем'єра Бельгії щодо заморожених російських активів. На думку Шейтельмана, саме жорсткий тон Зеленського і мав на меті перевести партнерів від заяв до конкретних рішень – і перші сигнали реакції з'явилися майже одразу.