Чому ЄС виділяє кошти на спецтрибунал?

Про це повідомила увечері 22 січня головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережі.

За словами Каллас, ЄС підписав відповідну угоду із Радою Європи про створення Спеціального трибуналу для російських лідерів.

Сьогодні ЄС надав перші 10 мільйонів євро для створення нового Спеціального трибуналу, який займатиметься притягненням російських лідерів до відповідальності за їхню роль у війні Москви проти України. Керівництво Росії несе відповідальність за цю війну – і має понести покарання. Безкарності бути не може,

– наголосила дипломатка.

Зауважте! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна ще у 2022 році.

Що відомо про спецтрибунал для Росії?

У червні 2025-го, Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії. Угоду підписали у Страсбурзі Володимир Зеленський та Генсек Ради Європи Ален Берсе.

Його створять під егідою Ради Європи, щоб притягнути до відповідальності найвище керівництво Росії за злочин агресії проти України.

Річ у тім, що Міжнародний кримінальний суд може розслідувати лише воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні. Однак його юрисдикція не дозволяє розглядати саме злочин агресії, оскільки це буде порушенням статусу ООН. Новий трибунал усуває цю прогалину.

Як розповіла заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, спецтрибунал займатиметься конкретно цією справою, тому судді зможуть максимально зосередитися на конкретних особах.

Орієнтовно є 20 осіб, які планували, готували, керували веденням агресивної війни проти України,

– додала посадовиця.

Як судитимуть російські злочини?