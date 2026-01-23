Почему ЕС выделяет средства на спецтрибунал?

Об этом сообщила вечером 22 января главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсети.

Смотрите также Заработает ли новый спецтрибунал по преступлениям России: юрист указал на интересные детали

По словам Каллас, ЕС подписал соответствующее соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала для российских лидеров.

Сегодня ЕС предоставил первые 10 миллионов евро для создания нового Специального трибунала, который будет заниматься привлечением российских лидеров к ответственности за их роль в войне Москвы против Украины. Руководство России несет ответственность за эту войну – и должно понести наказание. Безнаказанности быть не может,

– подчеркнула дипломат.

Заметьте! Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина еще в 2022 году.

Что известно о спецтрибунале для России?

В июне 2025-го, Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для России. Соглашение подписали в Страсбурге Владимир Зеленский и Генсек Совета Европы Ален Берсе.

Его создадут под эгидой Совета Европы, чтобы привлечь к ответственности высшее руководство России за преступление агрессии против Украины.

Дело в том, что Международный уголовный суд может расследовать только военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине. Однако его юрисдикция не позволяет рассматривать именно преступление агрессии, поскольку это будет нарушением статуса ООН. Новый трибунал устраняет этот пробел.

Как рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая, спецтрибунал будет заниматься конкретно этим делом, поэтому судьи смогут максимально сосредоточиться на конкретных лицах.

Ориентировочно есть 20 человек, которые планировали, готовили, руководили ведением агрессивной войны против Украины,

– добавила чиновница.

Как будут судить российские преступления?