Глава МИД подчеркнул, что это справедливый шаг. Об этом сообщил Андрей Сибига.
Как Сибига прокомментировал возможный запрет?
Кая Каллас 21 апреля 2026 года во время выступления на пресс-конференции заявила, что до ближайшего заседания Европейского Совета внесет предложение о запрете на въезд в ЕС российским боевикам.
В конце концов, к июньскому заседанию Европейского Совета мы внесем предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз,
– заявила Каллас.
Андрей Сибига положительно отреагировал на такое заявление и сообщил, что полностью поддерживает сигналы от Европы и готовность к запрету.
Это своевременный и важный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину: подписывая контракт на участие в преступной войне агрессии против Украины, он также подписывает для себя запрет на въезд в Европу,
– написал Сибига.
Он отметил, что такая позиция является справедливой, а лица, которые участвуют в войне против Европы и ее государств, не должны иметь права на въезд в страны ЕС. Также он призвал государства-члены Евросоюза поддержать соответствующее решение.
Что еще известно о заявлениях Андрея Сибиги?
На встрече с журналистами Сибига заявил, что Украина укрепила свою позицию на поле боя, минимизировав численное преимущество российской армии благодаря дронам.
Украинская система ПВО обезвреживает до 90% воздушных вражеских целей, а асимметричные атаки на российские объекты ОПК лишают противника возможностей воевать дальше.
Глава МИД сообщил, что президент Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, и Украина обратилась к нескольким странам относительно организации встречи. Встреча может состояться в Турции.