Його промова в Давосі спричинила певний фурор. У ній Зеленський нищівно критикував Європу за її нерішучість і бездіяльність. Президент вказував на те, що європейці не можуть захистити свої цінності та запізнюються з реальними діями. Чому український лідер обрав саме таку риторику, пояснив речник МЗС Георгій Тихий в інтерв'ю 24 Каналу.

Чому Зеленський робить різкі заяви в бік Європи?

За словами дипломата, Зеленський подібною промовою намагається "вбити двох зайців" – змусити медіа обговорювати його слова та водночас реально повпливати на позицію партнерів.

Тихий зазначив, що саме медійне середовище часто формує позиції суспільства. За його словами, сигнали, які надсилає президент у своїх виступах, ніколи не є випадковими, а є частиною продуманої стратегії, спрямованої на пришвидшення необхідних для України рішень.

Він наголосив, що іноді глава держави може звучати різко й твердо, однак це зумовлено умовами, в яких перебуває країна – війною, постійними балістичними обстрілами та атаками на енергетичну інфраструктуру, через що сотні тисяч людей залишаються без тепла та води.

Тихий також пояснив, що метою виступу в Давосі, а також, ймовірно, заяв на Мюнхенській безпековій конференції – спонукати європейських партнерів до негайних дій, які необхідні не лише Україні, а й їм самим. Він підкреслив, що російська загроза стосується не тільки України, а й безпосередньо країн Європи та всього євроатлантичного простору, включно зі США.

Крім того, дипломат звернув увагу на темпи нарощування російської оборонної промисловості, зауваживши, що це очевидно розраховано не лише на війну проти України.

За його словами, санкції запроваджуються не просто як підтримка України, а як запобіжник, щоб у майбутньому російські ракети, "Шахеди" та інша зброя не були спрямовані проти самих партнерів.

Що відомо про різкий виступ Зеленського у Давосі?