Соответствующее заявление Макрон опубликовал в своем твиттере. В то же время, он отметил героизм всего украинского народа.

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"Я приветствую мужество украинского народа, который оказывает сопротивление под огнем. От имени французов я адресую Президенту Зеленскому братскую поддержку Франции. Он сейчас является лицом чести, свободы и отваги", – написал Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что считает открытое полномасштабное вторжение Путина местью за исторические предпочтения Европы. В Украине ведь нет ни войск, ни баз НАТО.

К слову, из-за нападения России Франция передаст Украине 33 тонны гуманитарной помощи.

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