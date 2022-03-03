Відповідну заяву Макрон опублікував у своєму твітері. Водночас він відзначив героїзм всього українського народу.

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"Я вітаю мужність українського народу, який чинить опір під вогнем. Від імені французів я адресую Президенту Зеленському братню підтримку Франції. Він нині є обличчям честі, свободи і відваги", – написав Макрон.

Раніше президент Франції заявив, що вважає відкрите повномасштабне вторгнення Путіна помстою за історичні уподобання Європи. Адже в Україні немає ні військ, ні баз НАТО.

До слова, через напад Росії Франції передасть Україні 33 тонни гуманітарної допомоги.

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