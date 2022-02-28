Він заявив, що це обов'язок – допомогти тим, хто тікає від війни. Франція надасть також 30 тонн допомоги для українських громадян у Молдову.

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Переселенці з України матиму, зокрема, намети, ліки та ковдри від Франції у Молдові.

Франція завдяки діям МЗС Франції та Міністерства внутрішніх справ Франції відправляє зокрема 33 тонни матеріалів в Україну та понад 30 тонн до Молдови,

– написав міністр Дерманен.

Зазначимо, що цивілізовані країни світу активно підтримують Україну. При цьому допомогу надають політично та практично. Зокрема Франція раніше вже відправила зброю Збройним силам України.

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