Речь идет о встрече с новым немецким канцлером Олафом Шольцом. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Встреча с Шольцом возможна

Давид Арахамия заявил, что встреча двух политиков возможна. Однако только после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Думаю, что да, после встречи с Макроном, вполне вероятно, что будет встреча с Олафом Шольцом,

– заявил Арахамия.

О возможной встрече руководитель фракции "Слуга народа" заявил во время брифинга вечером в понедельник.

Обратите внимание! Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Брюсселе Владимир Зеленский может провести встречу "Нормандской тройки" с Макроном и Шольцом.

Назначение Олафа Шольца

На выборах в немецкий Бундестаг многолетний канцлер Германии Ангела Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру. Поэтому после волеизъявления она должна была уйти с поста.

В то же время, на голосовании одержала победу Социал-демократическая партия, из-за чего ее представитель Олаф Шольц получил право на кресло канцлера.

Бундестаг Германии официально утвердил нового канцлера 8 декабря 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового канцлера с назначением и заявил, что ждет встречи.

Олаф Шольц известен своей сдержанностью по отношению к России. Однако политик жестко поддерживает позицию территориальной целостности Украины.

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