Сейчас Россия создала угрозу всем. Об этом президент сказал во время своего онлайн-выступления на 4GameChangers Festival, которое состоялось в Вене.

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Все нужно прекратить до конца года, – Зеленский

Сейчас огромное количество государств находятся в заложниках Кремля, создавшего угрозу голода. Из-за действий России может возникнуть миграционное цунами, которое коснется даже Австрии. Кроме того, Москва создает угрозу для функционирования профессиональных и независимых СМИ. Ведь Кремль ежегодно тратит миллиарды долларов на распространение теорий заговоров и пропаганды по всему миру.

Зеленский отметил, что сейчас кошельки всех европейцев зависят от России – именно она устанавливает цены на газ и нефть.

Одно государство не может ломать жизнь по всей Европе. Эта игра должна измениться! Украина дает шанс сделать нужные шаги. Украина дает время, чтобы успеть сделать их. Мы обязаны победить в этой войне, начатой Россией, чтобы надежды всех нормальных людей на мирное и прогрессивное будущее смогли реализоваться,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что прекратить это нужно до конца 2022 года. Иначе все поймут, что демократический мир не может защититься.

Очень важно предусмотреть реальное наказание за нарушение международного права. Сейчас все ждут, чтобы посмотреть, накажут ли российских преступников. Если же оккупанты не ответят за свои преступления, то другие страны могут повторить их действия. Зеленский подчеркнул, что миру придется разбираться в этом еще сотни лет.

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