Зеленский в стрессе: эксперт оценил жесты и мимику президента

Мимика Владимира Зеленского говорит о нем больше, чем его слова. В этом убеждены физиогномисты – специалисты, которые анализируют черты лица и его выражение.

24 канал решил узнать причины эмоциональности Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Читать также Правда или популизм: что Зеленский сказал о зарплате, МВФ и дорогах

"Первое, что бросается в глаза – эмоциональная возбужденность президента", – сказал в комментарии для сайта " 24 канала физиогномист Леонид Золин.

Мимика и жесты

Я еще во время Нормандской встречи обратил внимание на чрезмерную мимику и жестикуляцию Владимира Зеленского. Это говорит о том, что президенту очень трудно даются формулировки,

– отметил Золин.

Подобную картину можно было наблюдать и во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине инаугурации Зеленского.



Владимир Зеленский во время пресс-конференции / Фото ОП

Зеленскому приходится анализировать очень много сложной информации, а он к этому не привык. Такая работа дается ему с большим трудом и это видно,

– рассказывает Золин.

Обычно у аналитиков появляются морщины и складки на лице, поскольку они постоянно опускают веки и напрягают брови, отметил эксперт.

Поскольку Зеленскому приходится оперировать очень узкими данными, это дает напряжение – во время формулировки предложений у него четко просматривается чрезмерная работа лица.

Также Золин отмечает, что президенту приходится тщательно подбирать слова, потому что ему еще трудно свободно разговаривать на украинском. Об этом тоже не стоит забывать.

Зеленский в стрессе

Президент находится в стрессовой ситуации, уверяет физиогномист. Он вынужден действовать, но не действует. Зеленскому досталась власть, но глава государства четко понимает, что ни он, ни его правительство не могут справиться со всеми проблемами.

А общество не отступает – ведь Зеленский столько наобещал: побороть бедность, коррупцию и наконец добиться успехов в переговорах с агрессором.

Но этого за год достичь не удалось. Он это понимает и это его беспокоит.

Президент говорит о проблемах от третьего лица, заметил Леонид Золин.



Леонид Золин / фото с его страницы в Facebook

Представители СМИ справедливо обращают внимание на проблему кадров, которая наблюдается за все время каденции Владимира Зеленского. Это и непрофессионализм людей, назначение на ТОП-должности в государстве близких знакомых и друзей, а также привлечение старых политиков.

Относительно друзей Владимир Зеленский не должен оправдываться (как он это сделал во время пресс-конференции), а четко объяснить, что это его команда, говорит Леонид Золин.

Стоит отличать команду от кумовства, считает эксперт. Нет ничего плохого, когда во власть приходят командами, так делают во всем мире.

Зеленский же сказал, что это не его друзья, а просто хорошие и честные люди, которых он хорошо знает и доверяет им.

Острые вопросы и оговорка по-Фрейду

Те, кто внимательно смотрел пресс-конференцию, наверное, заметили оговорку президента – он сказал дословно: "У нас это тоже (как и в Европе – 24) маленькая заработная плата (5-6 тысяч грн – 24), но у нас это не является бедностью, которую мы кстати увеличиваем, это задача премьер-министра".

Конечно, президент не хотел сказать, что задача правительства является увеличение бедности, но он и понимает, что за год ему не удалось выполнить собственное обещание – завершить эпоху бедности. Зеленский испытывает дискомфорт из-за этого.



Владимир Зеленский во время пресс-конференции / Фото ОП

А когда речь заходит о войне, Путине и возвращении оккупированных территорий, здесь Зеленский чувствует себя очень неуверенно – сжимает себя руками, это очень хорошо видно, говорит Леонид Золин.

Когда президент говорит на острые темы, то подсознательно начинает искать опору – сильно наклоняется вправо или влево.