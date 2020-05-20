Зеленський у стресі: експерт оцінив жести й міміку президента

Міміка Володимира Зеленського говорить про нього більше, ніж його слова. У цьому переконані фізіогномісти – фахівці, які аналізують риси обличчя та його вираз.

24 канал вирішив дізнатися причини емоційності Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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"Перше, що кидається в очі – емоційна збудженість президента", – сказав у коментарі для сайту 24 каналу фізіогноміст Леонід Золін.

Міміка та жести

Я ще під час Нормандської зустрічі звернув увагу на надмірну міміку й жестикуляцію Володимира Зеленського. Це говорить про те, що президенту дуже важко даються формулювання,

– зазначив Золін.

Подібну картину можна було спостерігати й під час пресконференції, приуроченої до річниці інавгурації Зеленського.

Володимир Зеленський під час пресконференції / Фото ОП

Зеленському доводиться аналізувати дуже багато складної інформації, а він до цього не звик. Така робота дається йому з великим трудом й це видно,

– розповідає Золін.

Зазвичай у аналітиків з’являються зморшки й складки на обличчі, оскільки вони постійно опускають повіки й напружують брови, заначив експерт.

Оскільки Зеленському доводиться оперувати дуже вузькими даними, це дає напруження – під час формулювання речень у нього чітко проглядається надмірна робота обличчя.

Також Золін наголошує, що президенту доводиться ретельно підбирати слова, бо йому ще важко вільно розмовляти українською. Про це теж не варто забувати.

Зеленський у стресі

Президент знаходиться у стресовій ситуації, запевняє фізіогноміст. Він змушений діяти, але не діє. Зеленському дісталась влада, але глава держави чітко розуміє, що ні він, ні його уряд не можуть впоратися з усіма проблемами.

А суспільство не відступає – адже Зеленський стільки наобіцяв: побороти бідність, корупцію та нарешті домогтися успіхів у перемовинах з агресором.

Але цього за рік досягнути не вдалося. Він це розуміє й це його турбує.

Президент говорить про проблеми від третьої особи, помітив Леонід Золін.

Леонід Золін / Фото з його сторінки у Facebook

Представники ЗМІ справедливо звертають увагу на проблему кадрів, яка спостерігається за увесь час каденції Володимира Зеленського. Це й непрофесійність людей, призначення на ТОП-посади в державі близьких знайомих й друзів, а також залучення старих політиків.

Щодо друзів Володимир Зеленський не мав би виправдовуватись (як це він зробив під час пресконференції), а чітко пояснити, що це його команда, говорить Леонід Золін.

Варто відрізняти команду від кумівства, вважає експерт. Немає нічого поганого, коли у владу приходять командами, так роблять у всьому світі.

Зеленський ж сказав, що це не його друзі, а просто гарні й чесні люди, яких він добре знає й довіряє їм.

Гострі питання й обмовка по-Фрейду

Ті, хто уважно дивився пресконференцію, напевно, помітили обмовку президента – він сказав дослівно: "У нас це теж (як і в Європі – 24) маленька заробітна плата (5-6 тисяч грн – 24), але у нас це не є бідністю, яку ми до речі збільшуємо, це задача прем’єр-міністра".

Звісно президент не хотів сказати, що завдання уряду є збільшення бідності, але він й розуміє, що за рік йому не вдалося виконати власну обіцянку – завершити епоху бідності. Зеленський відчуває дискомфорт через це.

Володимир Зеленський під час пресконференції / Фото ОП

А коли мова заходить про війну, Путіна й повернення окупованих територій, тут Зеленський відчуває себе дуже невпевнено – стискає себе руками, це дуже добре видно, говорить Леонід Золін.

Коли президент говорить на гострі теми, то підсвідомо починає шукати опору – нахиляється сильно праворуч або ліворуч.