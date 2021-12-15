О старте встречи сообщил Сергей Никифоров – спикер президента Зеленского. Детали пока не раскрывают.
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Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эммануэль Макрон,
– подчеркнул Никифоров.
Переговоры стартовали: смотрите видео
Зеленский встретился с президентом Азербайджана
- Также в Брюсселе Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос освобождения украинцев, которых удерживают в России. В частности, крымских татар. Украинский лидер отметил, что это – приоритет.
- Зеленский подчеркнул, что будет благодарен Алиеву за возможную помощь в продвижении этого вопроса.
- Кроме того, президент отметил активизацию двустороннего сотрудничества между странами благодаря договоренностям, достигнутым в рамках его визита в Азербайджан в декабре 2019 года.
Зеленский встретился с Алиевым в Брюсселе: смотрите видео