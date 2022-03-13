Украинский лидер подчеркнул, что они – герои. Военные мужественно проявили себя в боях за украинскую независимость, сообщает 24 канал.

Заметьте 17-ый день войны: новое обращение президента Зеленского

Я подписал указы о награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины. 17 из них, к сожалению, – посмертно. Но они – герои,

– подчеркнул Зеленский.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Сергею Васичу – старшему сержанту (посмертно),

Инне Дерусовой – сержанту (посмертно),

Константину Мрочко – солдату (посмертно),

Виталию Пархомуку – старшему солдату (посмертно),

Олегу Свинчуку – солдату (посмертно),

Андрею Ханину – сержанту (посмертно),

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоили:

Владимиру Гуцулу – старшему лейтенанту,

Владимиру Черному – старшему лейтенанту.

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