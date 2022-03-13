Український лідер наголосив, що вони – герої. Військові мужньо проявили себе у боях за українську незалежність, повідомляє 24 канал.

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Я підписав укази про відзначення державними нагородами України 106 військовослужбовців ЗСУ, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України. 17 з них, на жаль, – посмертно. Але вони – герої,

– наголосив Зеленський.

І звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли:

Сергію Васічу – старшому сержанту (посмертно),

Інні Дерусовій – сержанту (посмертно),

Костянтину Мрочку – солдату (посмертно),

Віталію Пархомуку – старшому солдату (посмертно),

Олегу Свинчуку – солдату (посмертно),

Андрію Ханіну – сержанту (посмертно),

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоїли:

Володимиру Гуцулу – старшому лейтенанту,

Володимиру Чорному – старшому лейтенанту.

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