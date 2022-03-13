Український лідер наголосив, що вони – герої. Військові мужньо проявили себе у боях за українську незалежність, повідомляє 24 канал.

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Я підписав укази про відзначення державними нагородами України 106 військовослужбовців ЗСУ, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України. 17 з них, на жаль, – посмертно. Але вони – герої,
– наголосив Зеленський.

І звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли:

  • Сергію Васічу – старшому сержанту (посмертно),
  • Інні Дерусовій – сержанту (посмертно),
  • Костянтину Мрочку – солдату (посмертно),
  • Віталію Пархомуку – старшому солдату (посмертно),
  • Олегу Свинчуку – солдату (посмертно),
  • Андрію Ханіну – сержанту (посмертно),

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоїли:

  • Володимиру Гуцулу – старшому лейтенанту,
  • Володимиру Чорному – старшому лейтенанту.

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