Согласно указу, награды получили защитники разного ранга. В частности, солдаты, лейтенанты, сержанты, капитаны и подполковники.

Напомним Зеленский наградил госнаградами 4 украинских военных

Какие награды получили украинские защитники

Владимир Зеленский отметил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени 9 украинских военнослужащих. Орден ІІІ степени присвоили 48 военным, 2 героя получили награду посмертно.

Орденом "За мужество" I степени глава государства отметил подполковника Александра Косова. Таким же орденом ІІ степени наградили полковника Сергея Аврамчука, майора Сергея Манукова и подполковника Владимира Прокопенко.

Орден "За мужество" ІІІ степени получили 139 защитников, из них 49 – посмертно.

Орденом Даниила Галицкого глава государства отметил 18 украинских защитников. В то же время 168 воинов получили медиль "За военную службу".

Медалью "За безупречную службу" ІІІ степени отличили 5 военных, медалью "Защитнику Отчизны" – 28 воинов, из которых 4 – посмертно.

С полным список тех, кого отметили государственными наградами, можно ознакомиться на сайте Офиса Президента.