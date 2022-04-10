Згідно з указом, нагороди отримали захисники різного рангу. Зокрема солдати, лейтенанти, сержанти, капітани та підполковники.

Нагадаємо Зеленський нагородив держнагородами 4 українських військових

Які нагороди отримали українські захисники

Володимир Зеленський відзначив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня 9 українських військовослужбовців. Орден ІІІ ступеня присвоїли 48 військовим, 2 героїв отримали нагороду посмертно.

Орденом "За мужність" І ступеня глава держави відзначив підполковника Олександра Косова. Таким же орденом ІІ ступеня нагородили полковника Сергія Аврамчука, майора Сергія Манукова та підполковника Володимира Прокопенка.

Орден "За мужність" ІІІ ступеня отрмали 139 захисників, з них 49 – посмертно.

Орденом Данила Галицького глава держави відзначив 18 українських захисників. Водночас 168 воїнів отримали меділь "За військову службу".

Медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня відзначили 5 військових, медаллю "Захиснику Вітчизни" – 28 воїнів, з яких 4 – посмертно.

З повним переліком тих, кого відзначили державними нагородами, можна ознайомитися на сайті Офісу Президента.

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