Хтось отримує нагороди "За мужність", ордени Богдана Хмельницького, а інші звання Героя України. Так, сьогодні Володимир Зеленський нагородив держнагородами 4 українських військових.
Зауважте Росія накопичує сили на Сході та Півдні, але ми шукаємо шляхи, щоб зупинити війну, – Зеленський
Зеленський нагородив держнагородами 4 військових
Президент України постановив нагородити 4 українських військових "за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку".
Орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагородили:
- Літвінова Сергія Петровича — генерал-майора
- Охріменка Олександра Петровича — полковника
- Хребтова Максима Валерійовича — підполковника
Орденом "За мужність" III ступеня нагородили:
- Бережного Віталія Олександровича — старшого прапорщика запасу
Зауважимо, сьогодні голова Служби безпеки Іван Баканов і міністр оборони Олексій Резніков вручили нагороди співробітникам СБУ та українським військовим, які зробили значний внесок у захист держави.