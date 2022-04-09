Хтось отримує нагороди "За мужність", ордени Богдана Хмельницького, а інші звання Героя України. Так, сьогодні Володимир Зеленський нагородив держнагородами 4 українських військових.

Зауважте Росія накопичує сили на Сході та Півдні, але ми шукаємо шляхи, щоб зупинити війну, – Зеленський

Зеленський нагородив держнагородами 4 військових

Президент України постановив нагородити 4 українських військових "за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку".

Орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагородили:

Літвінова Сергія Петровича — генерал-майора

Сергія Петровича — генерал-майора Охріменка Олександра Петровича — полковника

Олександра Петровича — полковника Хребтова Максима Валерійовича — підполковника

Орденом "За мужність" III ступеня нагородили:

Бережного Віталія Олександровича — старшого прапорщика запасу

Зауважимо, сьогодні голова Служби безпеки Іван Баканов і міністр оборони Олексій Резніков вручили нагороди співробітникам СБУ та українським військовим, які зробили значний внесок у захист держави.