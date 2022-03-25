Президент также вручил государственные награды сотрудникам СБУ, сообщает 24 канал. Двум защитникам присвоили звание Герой Украины посмертно.

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Зеленский наградил правоохранителей

Президент поблагодарил всех героев из СБУ за то, что они в течение 30 лет украинской истории ломали планы врагов и работали в интересах народа.

"И будем помнить всегда всех работников Службы, погибших за Украину, выполняя задачи по противодействию российской агрессии. За этот месяц боевых действий отмечены государственными наградами 77 работников Службы безопасности", – отметил Зеленский.

Двум сотрудникам СБУ, отличившимся в боях в районе Макарова Киевской области, присвоили звание Героя Украины посмертно. По словам президента, благодаря их мужественным действиям уничтожили штаб врага и более 20 оккупантов. Фамилии Героев президент не назвал из-за специфики службы, однако заверил, что память о них будет вечной.

Сегодня же подписал указ о награждении государственными наградами 63 работников правоохранительных органов Украины. Семь из них – посмертно. Полицейские, спасатели, пограничники, спецназовцы Государственного бюро расследований и работники Службы судебной охраны. Благодарен каждому и каждой!

– добавил Зеленский.

Президент подытожил, что героические бойцы ВСУ за уходящую неделю нанесли врагу сокрушительные потери. В общей сложности они ликвидировали примерно 16 тысяч оккупантов.