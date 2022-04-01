42 военных награждены посмертно
Об этом Зеленский объявил 31 марта во время вечернего обращения к украинцам. Глава государства заявил, что "благодарен каждому и каждой!"
Кстати Все предатели получат свое наказание, – Зеленский лишил звания двух генералов
Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Зеленский наградил 42 военных посмертно.
Зеленский постановил:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени
- Качура Романа Владимировича – полковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- Андрея Андрея Николаевича – полковника
- Булах Наталью Юрьевну – капитана медицинской службы
- Зеленского Сергея Николаевича – полковника
- Иващенко Олега Ивановича – генерал-лейтенанта
- Лисаконова Виктора Валерьевича – полковника
- Толстова Сергея Вадимовича – подполковника
- Чумака Александра Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- Андреева Владислава Олеговича (посмертно) – старшего солдата
- Аникитоя Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
- Афанасьева Владимира Геннадиевича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Бована Александра Ивановича – старшего сержанта
- Василейко Андрея Владимировича (посмертно) – старшего солдата
- Васильца Евгения Евгеньевича (посмертно) – солдата
- Гаркушу Сергея Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
- Гриба Юрия Николаевича (посмертно) – старшего сержанта
- Гришкова Виктора Александровича (посмертно) – старшего солдата
- Гука Владислава Васильевича – старшего солдата
- Джимшерадзе Гочу Джемаловича – штаб-сержанта
- Долгодбка Максима Сергеевича – младшего сержанта
- Дребита Анатолия Анатольевича (посмертно) – старшего сержанта
- Жадько Владимира Ивановича – старшего солдата
- Занюка Артура Сергеевича (посмертно) – солдата
- Зелинскую Оксану Вадимовну – старшего лейтенанта медицинской службы
- Иваниковича Игоря Ярославовича (посмертно) – старшего солдата
- Казирида Анатолия Николаевича (посмертно) – сержанта
- Капанюка Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта
- Коваленко Дениса Игоревича – младшего сержанта
- Ковальчука Михаила Владимировича – сержанта
- Колесника Сергея Васильевича – старшего солдата
- Константинова Александра Юрьевича – капитана
- Костюченко Андрея Николаевича (посмертно) – солдата
- Кропивницкого Александра Александровича – младшего сержанта
- Кряка Олега Ярославовича – майора
- Кушнир Анастасию Валентиновну – капитана медицинской службы
- Лабунца Ивана Николаевича (посмертно) – солдата
- Леваду Виталия Васильевича – главного сержанта
- Лупиноса Дмитрия Витальевича (посмертно) – старшего солдата
- Матвиенко Владислава Владимировича (посмертно) – старшего солдата
- Мохотонка Ивана Владимировича (посмертно) – старшего солдата
- Мушкудиани Гочу – солдата
- Нелина Владимира Владимировича – младшего сержанта
- Носатюка Олега Олеговича (посмертно) – старшего сержанта
- Олейника Дмитрия Витальевича (посмертно) – солдата
- Пекаря Олега Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата
- Пивошенко Константина Васильевича (посмертно) – старшего сержанта
- Ракитина Игоря Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
- Рыбенчука Федора Федоровича – сержанта
- Романенко Игоря Николаевича (посмертно) – старшего солдата
- Самойленко Руслана Александровича (посмертно) – мастер-сержанта
- Смереку Ивана Ивановича (посмертно) – старшего солдата
- Сокову Татьяну Владимировну – майора
- Тарасюка Александра Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Тофиана Назария Ильича – капитана
- Урсула Виктора Николаевича (посмертно) – солдата
- Файбиша Виктора Викторовича (посмертно) – старшего солдата
- Федорцова Николая Николаевича (посмертно) – солдата
- Федорчука Петра Юрьевича – младшего сержанта
- Фроловую Елену Евгеньевну – старшего сержанта личный номер
- Хлевного Дмитрия Ренатовича (посмертно) – старшего солдата
- Хромея Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта
- Чичик Ивана Евгеньевича (посмертно) – солдата
- Шаповалова Дениса Александровича – старшего сержанта
- Шевчука Сергея Михайловича (посмертно) – старшину 1 статьи
- Щелинского Владислава Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
- Бойко Михаила Владимировича – капитана медицинской службы
- Бояренко Петра Сергеевича – старшего лейтенанта
- Корецкого Александра Евгеньевича – капитана медицинской службы
- Купермана Андрея Вячеславовича – капитана медицинской службы
- Струина Владимира Ивановича – майора
- Хомчека Романа Михайловича – майора медицинской службы
Наградить медалью "За военную службу Украины"
- Базалия Михаила Владимировича – сержанта
- Базилюка Дмитрия Николаевича – солдата
- Бестаку Илью Юрьевича – младшего лейтенанта
- Белова Павла Николаевича – старшего солдата
- Бондаренко Дмитрия Алексеевича – штаб-сержанта
- Василенко Инну Ивановну – сержанта
- Власюк Ирину Николаевну – сержанта
- Годунка Александра Александровича – старшего лейтенанта
- Гречановскую Надежду Игоревну – сержанта
- Гулова Владислава Олеговича – майора
- Дацюк Татьяну Анатольевну – старшего солдата
- Демченкова Евгения Владимировича – старшего сержанта
- Дзьобу Максима Владимировича – старшего лейтенанта
- Долобана Александра Вячеславовича – старшего лейтенанта
- Дутова Николая Сергеевича – старшего солдата
- Евстратьева Александра Игоревича – майора
- Заславского Дениса Витальевича – лейтенанта
- Здыбеля Олега Кирилловича – майора
- Зелинского Павла Сергеевича – старшего солдата
- Иванову Наталию Анатольевну – сержанта
- Киселя Романа Олеговича – лейтенанта
- Коваленко Павла Ивановича – старшего сержанта
- Козаченко Наталью Александровну – младшего сержанта
- Корнева Владимира Александровича – солдата
- Крылова Алексея Валерьевича – старшего солдата
- Кудинову Наталию Николаевну – сержанта
- Куренного Алексея Леонидовича – старшего сержанта
- Литвинова Андрея Александровича – полковника
- Ляшука Владимира Александровича – капитана
- Лещенко Ростислава Витальевича – младшего сержанта
- Мельника Дмитрия Сергеевича – младшего сержанта
- Миндреску Руслана Михайловича – старшего солдата
- Нефедьеву Анну Сергеевну – солдата
- Николаеска Владимира Руслановича – капитана
- Павленко Валерия Васильевича – капитана
- Петролюка Руслана Геннадиевича – капитана
- Рылова Богдана Валерьевича – младшего сержанта
- Студенкову Валентину Валерьевну – лейтенанта
- Тарана Юрия Александровича – капитана
- Филатова Сергея Владимировича – старшего сержанта
- Чаплыгина Богдана Алексеевича – старшего сержанта
- Чернюка Леонида Владимировича – старшего сержанта
- Шкуро Елену Юрьевну – младшего сержанта
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
- Березу Сергея Григорьевича (посмертно) – сержанта
- Волосова Евгения Викторовича – старшего солдата
- Дикого Дмитрия Анатольевича – старшего солдата
- Клименко Юрия Александровича – штаб-сержанта
- Козюру Виталия Владимировича (посмертно) – солдата
- Лопатинского Петра Владимировича (посмертно) – младшего сержанта
- Насадюка Илью Сергеевича (посмертно) – солдата
- Обремко Александра Николаевича – подполковника
- Павляка Василия Васильевича – младшего сержанта
- Стецкива Виктора Владимировича (посмертно) – старшего солдата
- Хому Виталия Владимировича – старшего сержанта
- Шестака Сергея Витальевича (посмертно) – младшего сержанта
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
- Бешлея Дмитрия Мироновича – старшего лейтенанта медицинской службы
- Голытьбу Павла Святославовича – младшего сержанта
- Данелию Игоря Александровича – старшего солдата
- Зварычука Олега Анатольевича – старшего лейтенанта медицинской службы
- Козик Наталью Сергеевну – старшего лейтенанта медицинской службы
- Купчака Ореста Ивановича – майора медицинской службы
- Лищука Тараса Александровича – лейтенанта медицинской службы
- Романчука Николая Викторовича – старшего лейтенанта медицинской службы
- Собка Андрея Юрьевича – капитана медицинской службы
- Тригубенко Павла Павловича – матроса.
Достойно внимания – Ночное обращение Зеленского за 31 марта: смотрите видео