В общей сложности государственными наградами отметили 202 защитника. Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении 21 апреля, сообщает 24 канал.

Стоит прочесть Обрел вечную славу в бою: история Героя Украины Виталия Бондарука

Президент наградил украинских бойцов

Зеленский рассказал, что за несколько минут до записи своего традиционного обращения подписал очередной указ о награждении украинских военных.

Государственными наградами отмечены 202 защитника Украины,

– заметил глава государства.

Президент наградил 194 бойца ВСУ и 8 военнослужащих Госспецсвязи.

"Благодарю каждого и каждую, кто защищает государство! Вечная память всем, кто погиб за Украину! Слава Украине!", – подытожил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: