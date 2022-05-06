Невероятные украинские защитники своим мастерством и героизмом поразили весь мир. Они более двух месяцев не только мужественно держат оборону, но и ломают все планы врага и наносят ему большие потери.
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Награждение героев
Как рассказал Владимир Зеленский, уже 11 672 наших храбрых защитников и защитниц отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту Украины.
Немного больше, чем за 10 недель – более 11 тысяч героев. А перед этим обращением я подписал указ о награждении еще 286 военнослужащих ВСУ,
– сообщил президент.
Он добавил, что именно на плечах этих храбрых воинов и их собратьев сейчас держится не только Украина, но и Европа.
Новые подвиги украинских героев
- Русские громко кичились своим танком Т-90М. В одном из боев под Харьковом наши защитники испытали его на крепость. Как показала практика, любая передовая российская боевая техника после встречи с украинскими воинами превращается в кусок обгоревшего металла.
- Россияне вдохновенно продолжают операцию по уничтожению своих беспилотников "Орлан". Наши силы ПВО над Донбассом отменили обратный билет для 7 вражеских БПЛА.
- В зоне ООС россияне продолжают активные наступательные действия, в течение суток было зафиксировано 11 вражеских атак. Нашим героям удалось не только отразить все нападения врага, но и нанести ему большие потери.
- На Востоке враг был менее активным, но тоже понес большие потери. В течение суток он дважды шел в наступление, но сумел добиться лишь потери как минимум 32 солдат и нескольких боевых машин. Россияне не могут вернуть утраченные позиции вблизи Харькова, их штурм на Изюмском направлении тоже не имеет успеха. Сообщается, что ВСУ перешли в контрнаступление, нашим героям уже удалось освободить от российских оккупантов несколько сел.
Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам