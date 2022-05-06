Невероятные украинские защитники своим мастерством и героизмом поразили весь мир. Они более двух месяцев не только мужественно держат оборону, но и ломают все планы врага и наносят ему большие потери.

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Награждение героев

Как рассказал Владимир Зеленский, уже 11 672 наших храбрых защитников и защитниц отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту Украины.

Немного больше, чем за 10 недель – более 11 тысяч героев. А перед этим обращением я подписал указ о награждении еще 286 военнослужащих ВСУ,

– сообщил президент.

Он добавил, что именно на плечах этих храбрых воинов и их собратьев сейчас держится не только Украина, но и Европа.

Новые подвиги украинских героев

Русские громко кичились своим танком Т-90М. В одном из боев под Харьковом наши защитники испытали его на крепость . Как показала практика, любая передовая российская боевая техника после встречи с украинскими воинами превращается в кусок обгоревшего металла.

Россияне вдохновенно продолжают операцию по уничтожению своих беспилотников "Орлан". Наши силы ПВО над Донбассом отменили обратный билет для 7 вражеских БПЛА .

В зоне ООС россияне продолжают активные наступательные действия, в течение суток было зафиксировано 11 вражеских атак . Нашим героям удалось не только отразить все нападения врага, но и нанести ему большие потери.

На Востоке враг был менее активным, но тоже понес большие потери. В течение суток он дважды шел в наступление , но сумел добиться лишь потери как минимум 32 солдат и нескольких боевых машин. Россияне не могут вернуть утраченные позиции вблизи Харькова, их штурм на Изюмском направлении тоже не имеет успеха. Сообщается, что ВСУ перешли в контрнаступление, нашим героям уже удалось освободить от российских оккупантов несколько сел.