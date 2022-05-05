Российские оккупанты в очередной раз терпят потери на Востоке Украины. Украинские защитники уничтожили несколько десятков россиян и несколько меньше вражеской техники.
Важно Защитники Юга за сутки поразили до 130 вражеских целей: уничтожены десятки оккупантов и вражеская техника
ВСУ отбили две атаки врага
Во время атак захватчики потеряли:
- личного состава – 32
- танки – 3
- БМП (боевая машина пехоты) – 2
- БТР (бронетранспортер) – 1
- ББМ (бронированная боевая машина) – 1
- АТТ (артиллерийский тягач) – 1.
- БПЛА (беспилотник) – 2.