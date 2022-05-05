Российские оккупанты в очередной раз терпят потери на Востоке Украины. Украинские защитники уничтожили несколько десятков россиян и несколько меньше вражеской техники.

Важно Защитники Юга за сутки поразили до 130 вражеских целей: уничтожены десятки оккупантов и вражеская техника

ВСУ отбили две атаки врага

Во время атак захватчики потеряли: