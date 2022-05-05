Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба вооруженных сил Украины. В ведомстве подчеркнули, что Восточная операционная зона призвана обеспечить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

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Ситуация на Донецком направлении: данные за 5 мая

По информации Генштаба, на Донецком направлении противник пытался захватить Попасную. Кроме того, российских оккупантов интересует Рубежное. За последние сутки они провели несколько попыток взять город под полный контроль.

Таким образом они обеспечили бы благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк.

Впрочем, информируют в Генштабе ВСУ, успеха в этом направлении оккупанты не добились.

Ситуация на Донбассе: коротко

Сейчас оккупанты сконцентрировались на Востоке Украины. Интенсивные обстрелы фиксируют в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Некоторые эксперты полагают, что Донбасс – главная цель России до 9 мая. Этим и обусловлена активизация войск. Так, только за 4 мая Луганщину обстреляли 24 раза, а в течение 2 мая в Донецкой области убили ранили 12 гражданских.

Экс-представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отметил, что Россия хочет захватить весь Донбасс до 9 мая, чтобы объявить о "победе".

Разведка Великобритании в то же время высказала предположение, что Кремль может объявить о так называемом "присоединении Донбасса". А министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Путин во время парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.

За неимением личного состава, на оккупированных территориях Луганской области зафиксировано прибытие из России подразделений так называемого "Оренбургского казачьего войска". В настоящее время общая численность отрядов "кубанских казаков", воюющих в Украине, составляет до 400 человек.

В то же время в Операции Объединенных сил не дают врагу прорваться. Только в течение 4 мая украинские защитники отбили 11 вражеских атак.

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