Російські окупанти в черговий раз зазнають втрат на Сході України. Українські захисники знищили кілька десятків росіян та дещо менше ворожої техніки.
Важливо Оборонці Півдня за добу вразили до 130 ворожих цілей: знищено десятки окупантів й ворожу техніку
ЗСУ відбили дві атаки ворога
Під час атак загарбники втратили:
- особового складу – 32
- танки – 3
- БМП (бойова машина піхоти) – 2
- БТР (бронетранспортер) – 1
- ББМ (броньована бойова машина) – 1
- АТТ (артилерійский тягач) – 1.
- БПЛА (безпілотник) – 2.