Російські окупанти в черговий раз зазнають втрат на Сході України. Українські захисники знищили кілька десятків росіян та дещо менше ворожої техніки.

Важливо Оборонці Півдня за добу вразили до 130 ворожих цілей: знищено десятки окупантів й ворожу техніку

ЗСУ відбили дві атаки ворога

Під час атак загарбники втратили:

  • особового складу – 32
  • танки – 3
  • БМП (бойова машина піхоти) – 2
  • БТР (бронетранспортер) – 1
  • ББМ (броньована бойова машина) – 1
  • АТТ (артилерійский тягач) – 1.
  • БПЛА (безпілотник) – 2.