Російські окупанти в черговий раз зазнають втрат на Сході України. Українські захисники знищили кілька десятків росіян та дещо менше ворожої техніки.

Важливо Оборонці Півдня за добу вразили до 130 ворожих цілей: знищено десятки окупантів й ворожу техніку

ЗСУ відбили дві атаки ворога

Під час атак загарбники втратили: