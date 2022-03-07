Детальнее обо всех награжденных глава Государства рассказал лично. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Предоставил несколько почетных орденов

В целом президент принял решение о предоставлении разных наград служащим. Среди них было несколько почетных орденов.

Орден Богдана Хмельницкого второй ступени получили:

Майор Сак Александр Александрович. Этот командир механизированного батальона вступил в бой с батальонной тактической группой врага. Одержать победу удалось благодаря рациональному подходу к ведению боя, а также нестандартной тактике.

Капитан Силивакин Ростислав Александрович, тоже командир механизированного батальона. Он успешно боролся с превосходящими силами противника. Речь идет о героическом освобождении украинских городов и сел на Сумщине.

Наградили орденом Богдана Хмельницкого третьей степени:

Лейтенанта Лозового Игоря Сергеевича. Он, действуя в составе группы, остановил колонну вражеской техники. Приблизительно 150 единиц машин двигались в направлении трассы Житомир – Киев. Однако вся эта техника была успешно уничтожена.

Лейтенанта Потуремеца Виталия Викторовича за то, что проявил образцовое мужество и хладнокровие боя. Он уничтожал колонну техники противника вблизи города. К сожалению, служащий получил ранения.

А орденом "За мужество" третьей степени в частности наградили мастер-сержанта Барилюка Валентина Викторовича. Он командир автомобильного взвода. Благодаря храбрым действиям и личной решительности военного, танковое подразделение вовремя получило топливо. Это помогло нашим защитникам выйти из окружения и уничтожать врагов по дороге.

Все 96 наших героев – как эти пятеро! Наша благодарность – всем военным. Наша благодарность – Вооруженным Силам Украины! Наша благодарность – безгранична,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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