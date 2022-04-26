Об этом он рассказал во время вечернего обращения к украинцам 26 апреля, в День памяти Чернобыльской трагедии.
Читайте также Никто в мире не может чувствовать себя безопасно после действий России на ЗАЭС и ЧАЭС: обращение Зеленского
Зеленский о мужестве работников смены, которые оставались на ЧАЭС во время оккупации
Наградил сегодня наших героев – работников смены на ЧАЭС, которые не покинули объект и поддерживали его работу, несмотря на угрозу жизни,
– отметил он.
Считаю, что после всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у российского государства.
– подытожил он.
Оккупация ЧАЭС: коротко
- Российские захватчики захватили Чернобыль 24 февраля, взяв в плен украинских пограничников и персонал станции.
- Оккупанты рыли окопы на территории зоны отчуждения, в частности, в Рыжем лесу.
- Во время отступления россияне взяли в плен украинских нацгвардейцев, защищавших Чернобыль. Согласно последним новостям, они были вывезены на территорию Беларуси.
- Оккупация, продолжавшаяся до конца марта, вызвала опасения по поводу ядерной безопасности в мире. Однако уровень радиационной активности в зоне Чернобыля – в пределах нормы.