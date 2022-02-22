Встреча состоится 23 февраля. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.
Заметьте Шольц, Мишель, Байден, Макрон: Зеленский рассказал, с кем уже вел переговоры и с кем планирует
Зеленский встретится с лидерами Польши и Литвы
23 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Польши Анджеем Дудой,
– говорится в сообщении ОП.
В ведомстве объяснили, что лидеры будут находиться в Украине с рабочим визитом.
Тематику встречи не назвали, однако известно – президенты трех стран в 14:15 выйдут на общий брифинг в Мариинском дворце.
Последние переговоры Владимира Зеленского с лидерами стран
- Сразу после заявления Владимира Путина о "признании" псевдореспублик, Владимир Зеленский ночью 22 февраля провел переговоры с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем, Джо Байденом, Борисом Джонсоном.
- Также президент заявил, что он говорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
- Кроме того, Владимир Зеленский объяснил, что планирует поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
- 22 февраля Владимир Зеленский встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. Подробнее о переговорах и планах читайте здесь.
Зеленский встретился с президентом Эстонии – смотрите видео