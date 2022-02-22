Зустріч відбудеться 23 лютого. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.
Зауважте Шольц, Мішель, Байден, Макрон: Зеленський розповів, з ким вже вів переговори і з ким планує
Зеленський зустрінеться з лідерами Польщі та Литви
23 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Президентом Польщі Анджеєм Дудою,
– мовиться у повідомленні ОП.
У відомстві пояснили, що лідери перебуватимуть в Україні з робочим візитом.
Наразі тематику зустрічі не назвали, проте відомо – президенти трьох країн о 14:15 вийдуть на спільний брифінг в Маріїнському палаці.
Останні перемовини Володимира Зеленського з лідерами країн
- Відразу після заяви Володимира Путіна про "визнання" псевдореспублік, Володимир Зеленський вночі 22 лютого провів перемовини з Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом, Джо Байденом, Борисом Джонсоном.
- Також президент заявив, що він говорив з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.
- Окрім того, Володимир Зеленський пояснив, що планує поговорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
- 22 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом. Детальніше про переговори та плани щодо них читайте тут.
Зеленський зустрівся з президентом Естонії – дивіться відео